VIDEO - Balotelli produceert dubbelslag en ontsnapt aan rode kaart

OGC Nice verraste zaterdag met een overtuigende 4-0 overwinning op Ligue 1-kampioen AS Monaco. Mario Balotelli was goed voor twee doelpunten, maar ontkwam later in de wedstrijd ook aan een rode kaart na een stevige charge op João Moutinho.