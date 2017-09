Immobile sloopt apathisch AC Milan en waarschuwt Vitesse met hattrick

AC Milan heeft zondagmiddag bij Lazio een pijnlijke nederlaag moeten incasseren. I Rossoneri werden bij tijd en wijle van het kastje naar de muur gestuurd door de manschappen van trainer Simone Inzaghi en zagen Ciro Immobile uitblinken met in totaal drie doelpunten en een assist: 4-1. Het was voor Lazio een uitstekende voorbereiding op het Europa League-duel met Vitesse van donderdag. Fiorentina walste over Hellas Verona heen en won voor het eerst dit seizoen in de Serie A: 0-5.

Lazio – AC Milan 4-1

Door de hevige weersomstandigheden in de Italiaanse hoofdstad startte het duel een uur later dan gepland. De fans van de thuisploeg moesten vroeg in de eerste helft nog een tegenslag verwerken, toen Wallace, die samen met onder anderen Stefan de Vrij de defensie van de Romeinse ploeg vormde, geblesseerd van het veld moest. Ook met Bastos in het veld wist Lazio echter zeer gemakkelijk overeind te blijven en vijf minuten voor de onderbreking kon Immobile zijn ploeg vanaf elf meter op voorsprong brengen.

De Italiaanse aanvaller kon een paar minuten daarna alweer juichen, want hij volleerde de bal na een getoucheerde voorzet op knappe wijze achter Gianluigi Donnarumma. Na de onderbreking ging Immobile vrolijk verder en kon hij na een heerlijke aanval zijn derde van de middag produceren. Twee minuten later pijnigde ook Luis Alberto de bezoekers, door op aangeven van Immobile voor de 4-0 te tekenen.

Milan had de eerste twee competitiewedstrijden gewonnen, maar werd zondagmiddag bij vlagen compleet weggetikt door Lazio. Riccardo Montolivo kon de eer van de ploeg van Vincenzo Montella redden, door een slecht afstandsschot knap te controleren en het leer rustig achter keeper Thomas Strakosha te deponeren. In de absolute slotfase kreeg Marco Parolo zijn tweede gele kaart en kon hij inrukken. Door de riante zege staat Lazio na drie duels op zeven punten en passeert de club Milan op de ranglijst.

Hellas Verona – Fiorentina 0-5

Fiorentina had geen kind aan de promovendus en na anderhalve minuut spelen stond het al 0-1 voor La Viola: Giovanni Simeone kon eenvoudig binnen tikken, nadat Andrade Nicolas een afstandsschot slecht verwerkte. De Braziliaanse doelman beleefde een erbarmelijke middag, want nog geen zeven minuten later vloerde hij Federico Chiesa in het strafschopgebied, waarna Cyril Thereau de marge verdubbelde. Davide Astori besliste kort daarna met zijn linkervoet vroegtijdig het duel door een corner van Marco Benassi op waarde te schatten. Na de rust verzilverde Jordan Veretout nog op prachtige wijze een vrije trap, waarna Gil Bastiao Dias het slotakkoord verzorgde.