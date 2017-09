Labyad sneert terug: ‘Hij was een doelman, die kan dat nooit weten’

Erik ten Hag en Zakaria Labyad kunnen zich totaal niet vinden in de woorden van Khalid Sinouh. De voormalig doelman van onder meer PSV zei afgelopen week dat 'de echte wil om te winnen bij veel jongens van Marokkaanse origine ontbreekt'. Zowel Ten Hag als Labyad vindt dat het met de winnaarsmentaliteit bij Marokkaanse jongens bij FC Utrecht in ieder geval wel snor zit.

"Ik denk dat ze het antwoord wel geven op de grasmat", reageert Ten Hag in gesprek met FOX Sports. De trainer van de Domstedelingen, die zondagmiddag met 2-0 wisten te winnen van Roda JC Kerkrade, kan Sinouh niet begrijpen. "Natuurlijk heeft hij (Sinouh, red.) ongelijk. Deze spelers laten al heel lang zien dat ze stabiel op een hoog niveau acteren. Ik denk dat mijn mening duidelijk is."

Sinouh zei onder meer dat Labyad niet alleen met plezier de top kan bereiken en wellicht wat meer passie moet tonen. Onder anderen Yassin Ayoub stelde dat Sinouh niet weet waarover hij praat. "Dan moet hij naar de topvoetballers kijken, naar Neymar en Ronaldinho, die hebben altijd plezier in het veld", aldus Labyad. "Dan komen de prestaties vanzelf. Khalid was een doelman, die kan dat nooit weten. Het is een keeper en hij weet niet wat wij voelen op het veld."