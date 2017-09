Pochettino looft Sánchez: ‘Het verschil met Nederland is groot’

Davinson Sánchez maakte zaterdag zijn debuut in de basis van Tottenham Hotspur. De van Ajax overgekomen verdediger speelde negentig minuten mee in de uitwedstrijd tegen Everton en maakte een goede indruk op trainer Mauricio Pochettino. "Het leek er helemaal niet op dat hij zijn debuut maakte in de basis", aldus de oefenmeester na de overtuigende 0-3 zege.