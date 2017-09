Bosz moet aanvoerder zes weken missen na schandalige overtreding

Peter Bosz kan de komende zes weken niet beschikken over Marcel Schmelzer. De aanvoerder van Borussia Dortmund heeft een enkelblessure overgehouden aan de wedstrijd tegen SC Freiburg van zaterdag (0-0) en staat volgens zijn club anderhalve maand aan de kant.

De 29-jarige Schmelzer maakte juist zijn rentree na het oplopen van een soortgelijke blessure in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Hij werd tegen Freiburg het slachtoffer van een schandalige charge van Yoric Ravet, die na het raadplegen van de videoscheidsrechter een rode kaart kreeg van arbiter Benjamin Cortus. Dat gebeurde al na een halfuur, maar tegen tien man kon Dortmund het verschil niet uitbuiten.

De kwetsuur is opnieuw slecht nieuws voor Bosz, die het vanwege blessureleed al moet stellen zonder Marco Reus, Raphaël Guerreiro, André Schürrle, Erik Durm en Sebastian Rode. Het is bovendien nog maar de vraag of Marc Bartra op tijd fit is voor de Champions League-wedstrijd tegen Tottenham Hotspur op Wembley van woensdag. De verdediger kampt met een bovenbeenblessure.