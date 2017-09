Zoet: ‘We hebben een selectie waarmee we kampioen kunnen worden’

PSV liep zondagmiddag voor het eerst dit competitieseizoen tegen een nederlaag aan, uit tegen sc Heerenveen (2-0). Na afloop concludeerden de mannen van trainer Phillip Cocu dat de zege van de Friezen, die al na zes minuten spelen twee keer hadden gescoord, terecht was. Invaller Luuk de Jong vond het opvallend dat de ploeg in de tweede helft beter speelde dan de eerste, aangezien Hirving Lozano vlak voor rust van het veld werd gestuurd.

"Daar zie je dat we wel op honderd procent spelen", geeft de spits aan in gesprek met het Eindhovens Dagblad. "We hebben de vorige drie wedstrijden goede resultaten gehaald en moeten nu niet direct in paniek raken. Anderzijds is het wel een nederlaag waar we iets van moeten opsteken en met ons spel in de tweede helft kunnen we meer. We begonnen niet goed aan de wedstrijd, dat is wel duidelijk."

"We maken voor de wedstrijden afspraken en die worden niet echt nagekomen", zegt Jeroen Zoet, die in de tweede helft een penalty keerde, in gesprek met Omroep Brabant. "We opereerden niet als team in de eerste helft. Toch vind ik dat wij nog steeds een selectie hebben waarmee we kampioen kunnen worden", aldus de doelman. PSV heeft negen punten verzameld uit de eerste vier competitieduels; alleen Feyenoord heeft nog de volle buit.