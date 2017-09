AZ neemt in aantrekkelijke tweede helft afstand van dapper NAC

AZ heeft zondagmiddag zijn derde competitiezege op rij geboekt. Het elftal van John van den Brom was op eigen veld met 2-1 te sterk voor NAC Breda en nestelt zich met de overwinning stevig in de top van de Eredivisie. NAC wacht na vier wedstrijden nog altijd op zijn eerste overwinning dit seizoen.

De eerste helft in het AFAS Stadion was niet om over naar huis te schrijven. NAC liet het initiatief aan de thuisploeg, maar die wist zich geen raad met het vele balbezit. AZ kwam in de openingsfase niet verder dan wat afstandsschoten en ontsnapte na twintig minuten spelen zelf aan een achterstand toen een poging van Rai Vloet rakelings overzeilde.

NAC had slechts één punt overgehouden aan zijn eerste drie duels dit seizoen, maar beet in de eerste helft bij vlagen brutaal van zich af. De bedrijvige Manu García loste op slag van rust een schot af richting het doel van Marco Bizot, maar diens poging vloog uiteindelijk naast. Vlak daarvoor miste Joris van Overeem van dichtbij namens AZ na een fraaie combinatie over de linkerflank.

Na de onderbreking waren de eerste twee kansen voor NAC, maar was het AZ dat in een tijdsbestek van slechts drie minuten razendsnel afstand nam van de promovendus. Debutant Jeremy Helmer brak de ban na 55 minuten spelen met een schot in de korte hoek, waarna Guus Til niet veel later voor de 2-0 tekende met het hoofd. Aan het doelpunt van Til ging een schitterende assist met de buitenkant van de voet vooraf van Van Overeem.

AZ leek vervolgens zorgeloos richting het einde van de wedstrijd te gaan, maar maakte het zichzelf in de slotfase toch nog onnodig moeilijk. Ron Vlaar beging in zijn eigen strafgeschopgebied een overtreding op Thierry Ambrose, waarna de spits zelf mocht aanleggen vanaf elf meter. De poging van Ambrose werd in eerste instantie nog gekeerd door Bizot, maar Giovanni Korte tekende in de rebound alsnog voor de aansluitingstreffer. Verder dan dat zou NAC echter niet meer komen.