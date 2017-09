Zwalkend FC Twente evenaart inktzwarte serie uit 1966 in Rotterdam

Bij FC Twente is het ondertussen alarmfase één. De Tukkers gingen zondagmiddag met minimaal verschil onderuit op bezoek bij Sparta Rotterdam en hebben nu voor het eerst sinds 1966 zes wedstrijden op rij verloren in de Eredivisie: 1-0. Voor Sparta betekende het zijn eerste competitiezege dit seizoen.

Twente was met weinig vertrouwen afgereisd naar Rotterdam. De ploeg van René Hake verloor zijn laatste vijf wedstrijden in de Eredivisie en liep ook op Het Kasteel al vroeg achter de feiten aan. Sparta was de bovenliggende partij in de openingsfase en had slechts achttien minuten nodig om de ban te breken. Loris Brogno legde het leder met veel gevoel neer bij de tweede paal, waar Craig Goodwin van dichtbij kon scoren: 1-0.

Oussama Assaidi was vlak daarvoor aan de overzijde dicht bij de openingstreffer geweest, maar hij was gestuit door Roy Kortsmit. Sparta bleef daarna relatief eenvoudig op de been, al kreeg het halverwege de eerste helft wel een fikse tegenvaller te verwerken toen aanvoerder Michel Breuer uitviel met een blessure. Twente voerde de druk richting het doel van Kortsmit wel enigszins op, maar kwam niet verder dan een aantal pogingen van afstand.

Na rust maakte Adnane Tighadouini zijn opwachting aan de kant van de bezoekers. Met de creatieveling binnen de lijnen maakte Twente jacht op de gelijkmaker, maar het was Sparta dat halverwege de tweede helft dicht bij een tweede treffer was. Stijn Spierings trof na een intelligente pass van Robert Mühren de lat. Sparta hield vervolgens stand en komt nu op vijf punten, terwijl Twente vooralsnog puntloos blijft. De bezoekers eindigden het duel met tien man na een tweede gele kaart voor Stefan Thesker in de blessuretijd.