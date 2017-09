Dagen van De Boer lijken geteld na dramatische terugspeelbal

Frank de Boer moet vrezen voor zijn ontslag bij Crystal Palace. Volgens diverse Engelse media kon alleen een goed resultaat in de uitwedstrijd tegen Burnley hem nog redden, maar dat kwam er niet: 1-0. Een dramatische terugpeelbal van Chung-Yong Lee leidde het enige doelpunt van de wedstrijd in. Het zat Palace bepaald niet mee: meerdere grote kansen op de gelijkmaker bleven onbenut. De Boer heeft nul punten verzameld in de eerste vier wedstrijden in de Premier League.

Voor de Nederlander had de wedstrijd niet slechter kunnen beginnen. De oefenmeester, die Timothy Fosu-Mensah achterin opstelde en zowel Jaïro Riedewald als Patrick van Aanholt op de bank liet, werd ongetwijfeld tot wanhoop gedreven door Lee. Zijn terugspeelbal vanaf het middenveld kwam niet aan bij keeper Wayne Hennessey, die wel zijn doel had verlaten. De geheel vrijstaande Chris Wood pikte de bal op en plaatste het leer om Hennessey heen: 1-0. Het cadeautje werd meteen uitgepakt, maar Palace gaf de moed niet op.

Scott Dann was direct dicht bij de gelijkmaker: Stephen Ward haalde zijn halve volley van de lijn. Een krachtige kopbal van Christian Benteke op aangeven van Andros Townsend zeilde maar net naast, waarna Sam Vokes met een kopbal bijna voor de margeverdubbeling zorgde. Voor een adempauze was geen tijd in de spectaculaire openingsfase, maar doelpunten vielen er niet meer in. Burnley werd niet echt teruggedrongen, maar slaagde er ook niet in om Palace de wil op te leggen na de goede start van de wedstrijd.

Zo onderhoudend als de openingsfase was in de eerste helft, zo geruisloos gingen de eerste twintig minuten voorbij in het tweede bedrijf. Pas in de slotfase kreeg Palace goede kansen om langszij te komen. Jeffrey Schlupp schoot over vanaf een meter of dertien en Christian Benteke stond plots oog in oog met keeper Nick Pope. Van dichtbij hoefde de spits de bal alleen maar langs de keeper te schuiven, maar met zijn voet zorgde Pope voor een uiterst knappe redding. Verdediger James Tarkowski haalde de bal even later van de lijn na een schot van Dann. De ongelukkige verdediger had er kort voor tijd 1-1 van moeten maken, maar kopte van dichtbij naast de paal.