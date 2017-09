Schaars baalt van Blom: 'We moeten niet gaan miepen met z'n allen'

Stijn Schaars was zondagmiddag een van de uitblinkers aan de kant van sc Heerenveen in de thuiswedstrijd tegen PSV. De routinier heerste op het middenveld en had daarmee een groot aandeel in de 2-0 overwinning van de Friezen. Schaars toonde zich na afloop dan ook content over het optreden van Heerenveen, maar was kritisch op scheidsrechter Kevin Blom.

De ploeg van Jurgen Streppel schoot voor eigen publiek furieus uit de startblokken en maakte het verschil uiteindelijk al in de eerste zes minuten. "We waren voetballend echt goed vandaag, we waren ijzersterk aan de bal", sprak hij voor de camera van FOX Sports. "Dan zie je dat je ook van PSV kan winnen. Het moet natuurlijk ook een beetje meezitten, die eerste twee ballen die erin vliegen. Dan zit je gelijk op rozen."

Heerenveen werd later in de eerste helft in het zadel geholpen door een directe rode kaart voor Hirving Lozano. De Mexicaanse vleugelspits kon inrukken na een grove charge op Denzel Dumfries, maar volgens Schaars had Blom de overtreding ook kunnen afdoen met een gele prent. "Volgens mij gleed zijn standbeen weg. Hij wil wel agressief druk zetten, maar hij glijdt weg. Het is wel hard, maar het vooral ongelukkig. Ik vind dat geen rood. We moeten niet gaan miepen met z'n allen. We willen juist goed voetbal hebben, dan is dit gewoon een gele kaart. In het begin laat hij ook alles doorgaan en ineens stuurt hij hem van het veld."

Naast Schaars maakte ook Dumfries een zeer sterke indruk. De deze zomer van Sparta Rotterdam overgekomen rechtervleugelverdediger bereidde het tweede doelpunt van Heerenveen voor en leverde zo alweer zijn vijfde assist dit seizoen af. Dumfries kon na afloop rekenen op de complimenten van Streppel. "Er gaat zoveel met die jongen gebeuren, er gaat zoveel in hem om", zei de oefenmeester over de jongeling, die in de slotfase uitviel met pijntjes. "En als je zoveel loopt is de tank soms leeg. Maar het is zo'n wapen. Zeker ook met Martin (Odegaard, red.) aan die kant, want dat is een jongen die je natuurlijk wel een balletje aan kunt spelen. Dat is een aardig tandem."