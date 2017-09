Cocu accepteert schorsing Lozano niet: ‘Dumfries ging nogal tekeer’

PSV is volgens Phillip Cocu niet van plan om een eventuele straf voor Hirving Lozano te accepteren. Na zijn rode kaart tegen sc Heerenveen is de aanvaller in principe geschorst voor de topper tegen Feyenoord van volgende week, maar daar gaat zijn club beroep tegen aantekenen. "Bij een duidelijke rode kaart zouden we het wel accepteren, hier niet", citeert het Eindhovens Dagblad de trainer van PSV.

Via de officiële kanalen van de club voegt Cocu toe dat Denzel Dumfries 'nogal tekeer' ging nadat Lozano 'weggleed'. Kevin Blom vond het incident na 36 minuten een rode kaart waard. "Het was zeker geen rode kaart in mijn optiek", oordeelt Cocu na de 2-0 nederlaag. Op het moment van de rode kaart was de eindstand al bereikt. Volgens de oefenmeester was de achterstand te wijten aan het feit dat PSV niet de druk kon uitvoeren die het wilde uitvoeren.

"Een aantal spelers moet leren eerst de taken uit te voeren", zegt Cocu kritisch. "We voerden geen pressie uit als team. Sommige jongens moeten ook nog leren te anticiperen tijdens een wedstrijd door datgene te doen dat een wedstrijd nodig heeft. We zijn verre van tevreden met het optreden vandaag. Tegen Feyenoord moeten we op een ander niveau acteren." Cocu vindt tevens dat PSV in de slotfase een penalty verdiende na een vermeende overtreding op Luuk de Jong. "Als je hem aan de ene kant geeft, moet je hem ook aan de andere kant op de stip leggen. Zo’n moment kan een wedstrijd ineens doen kantelen."

Marco van Ginkel baalt van het feit dat PSV in de openingsfase werd overrompeld. Na iets meer dan vijf minuten stond het al 2-0. "Je loopt gelijk achter de feiten aan", verzucht de aanvoerder bij FOX Sports. "Qua druk zetten doen we het niet goed. We lopen achteruit, dan krijgen zij de ruimte om het spel te maken. We wilden naar voren, we hadden afspraken om ze vast te houden." Van Ginkel vond de organisatie bij PSV niet goed: zijn ploeg had moeite met de overgang van vier naar drie verdedigers bij Heerenveen. "Niemand haalde zijn niveau vandaag. Dan krijg je het heel moeilijk."