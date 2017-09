Voormalig speler PSV, Chelsea en Barça stopt

Mario Basler voorspelt dat Carlo Ancelotti Bayern München in januari zal verlaten voor een lucratief avontuur in China. De Italiaanse oefenmeester heeft nog een contract tot medio 2019 in Duitsland. (Sport 1)

Vincent Kompany is mogelijk bezig aan zijn laatste seizoen in dienst van Manchester City. Het zit de club niet lekker dat de stopper de nationale ploeg van België zou verkiezen boven zijn Engelse werkgever. (Daily Mail)