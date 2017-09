Wereldgoal van Perisic vormt hoogtepunt bij derde zege Internazionale

Internazionale blijft foutloos in de Serie A. Tegen promovendus SPAL maakten i Nerazzurri in de eerste helft een sterke indruk, maar liet het veldspel na de rust af en toe te wensen over. Toch was het genoeg voor de overwinning, want doelpunten van Mauro Icardi en Ivan Perisic zorgden voor het klassenverschil: 2-0. Samen met Juventus staat Inter op drie zeges uit drie duels; de overige topclubs moeten nog in actie komen.

SPAL maakte in de eerste weken van het seizoen indruk met een remise bij Lazio en een zege op Udinese, maar keek in Milaan halverwege de eerste helft aan tegen een achterstand. Inter was goed begonnen en creëerde meerdere mogelijkheden, voordat een strafschop uitkomst bood. De eerste mogelijkheden waren voor Roberto Gagliardini, die tot tweemaal toe niet succesvol was, en halverwege de eerste helft werd João Mário neergehaald door Francesco Vicari. De VAR moest uitwijzen of dat binnen het strafschopgebied gebeurde en dat bleek het geval na een paar minuten wachten.

Mauro Icardi ontfermde zich over de strafschop en stuurde keeper Alfred Gomis de verkeerde kant op. Het werd even daarna bijna 2-0, maar Gomis keerde een geplaatst schot van Icardi met de benen. Ook een vlammend schot van Antonio Candreva werd op fraaie wijze gepareerd door de keeper. Alberto Paloschi had aan de overzijde voor de 1-1 moeten zorgen, nadat hij ontkwam aan de buitenspelval. Hij faalde echter onder druk van Miranda. Inter speelde voor rust solide en tikte de bal makkelijk rond, maar liet het tempo na rust zakken.

Daardoor tartte de ploeg van Luciano Spalletti het lot, maar dat werd Inter niet fataal. Sterker nog: Perisic besliste het duel enkele minuten voor tijd met een schitterend doelpunt. Op de rechterflank, vanaf de rand van het zestienmetergebied, bracht Danilo D'Ambrosio de bal voor. Perisic stond klaar en nam de bal in één keer op de slof. Hij vond op heerlijke wijze de bovenhoek en bewees andermaal dat Inter gelukkig mocht zijn met het feit dat hij afgelopen zomer niet naar het geïnteresseerde Manchester United trok.