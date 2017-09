PSV komt furieuze start van sc Heerenveen niet te boven

PSV is voor het eerst dit seizoen aangelopen tegen puntenverlies. Op bezoek bij sc Heerenveen werden de Eindhovenaren overlopen in de openingsfase: na vijf minuten hadden Arber Zeneli en Reza Ghoochannejhad al gescoord. Die 2-0 stand bleef de rest van de wedstrijd intact, ondanks een rode kaart van Hirving Lozano in de eerste helft en een strafschop voor Ghoochannejhad in het tweede bedrijf. Feyenoord, volgende week in het Philips Stadion de tegenstander van PSV, is nu de enige Eredivisionist met de maximale score.

PSV won al sinds 2011 niet meer in het Abe Lenstra Stadion en was dus gewaarschuwd. Toch trapte het team van Phillip Cocu ook zondag in de Friese val. Heerenveen overrompelde de bezoekers in de openingsfase en stond na vijf minuten al op een 2-0 voorsprong. Een fraai afstandsschot van Zeneli betekende het eerste doelpunt: de buitenspeler nam de bal over op het middenveld, werd niet lastiggevallen en besloot uit te halen in de bovenhoek. De bal leek houdbaar voor Jeroen Zoet, maar via de keeper en de lat zeilde het leer binnen. Razendsnel bouwde Heerenveen die voorsprong uit.

Denzel Dumfries, in de vorige speelronde tegen ADO Den Haag ook al goed voor twee assists, stoomde op aan de rechterflank en troefde Kenneth Paal af. Hij vond Ghoochannejhad, die voor het doel zijn lichaam gebruikte en de bal binnentikte. Heerenveen schoot uit de startblokken, maar daar stelde PSV later in de openingsfase wel wat tegenover. Martin Hansen zat met zijn vingertoppen aan de bal na een schot van Marco van Ginkel, Jürgen Locadia schoot voorlangs uit een lastige hoek en Lozano was evenmin doeltreffend met een afstandsschot. Het tempo lag hoog en dat resulteerde in een vermakelijke openingsfase.

Aan de overzijde was het Zeneli die dicht bij zijn tweede treffer was, nadat hij Derrick Luckassen dolde. Hij ging alleen op Zoet af en schoof de bal naast. Daarna ging de storm van beide kanten liggen, totdat Locadia de boel weer wakker schudde met een vlammend schot dat werd gekeerd door Hansen. De opdracht voor PSV werd na 36 minuten echter vrijwel onmogelijk, want Lozano moest inrukken met een directe rode kaart. Een charge op Dumfries was in de ogen van arbiter Kevin Blom genoeg voor een verbanning naar de kleedkamers, waarna de spanning in de tweede helft eigenlijk verdween.

De ploeg van Jurgen Streppel viel aan en PSV kon weinig uitrichten met een man minder. Toch had Cocu nog hoop op een comeback en daarom bracht hij Luuk de Jong binnen de lijnen, die na een uur een gevaarlijke kopstoot afleverde na een corner. Hansen keerde de inzet van de invaller. Heerenveen had een kwartier voor tijd de 3-0 moeten maken, maar Zoet keerde een penalty van Ghoochannejhad nadat Daniel Höegh werd neergetrokken door Nicolas Isimat-Mirin. Het geloof in een wonder nam steeds verder af bij PSV en daarom kwam Heerenveen nog nauwelijks in de problemen. De Friezen blijven net als Feyenoord ongeslagen in de Eredivisie, met twee zeges en twee remises.