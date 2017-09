Lozano krijgt bijval: ‘Ik vond het absoluut geen rode kaart’

Hirving Lozano kon tegen sc Heerenveen de eerste Eredivisie-speler worden sinds Patrick Kluivert die in zijn eerste vier competitiewedstrijden het net wist te vinden. Het liep anders, want de Mexicaan kreeg nog in de eerste helft bij een 2-0 achterstand een directe rode kaart. FOX Sports-analist Arnold Bruggink vindt het een te zware straf van scheidsrechter Kevin Blom.

Lozano kwam hard in bij een duel met Denzel Dumfries en kon met rood op zak gaan douchen. "In eerste instantie zei ik al meteen: geen rood. En na de herhaling vind ik het ook absoluut geen rode kaart", aldus Bruggink. "Blom heeft in deze wedstrijd zélf een grens gesteld. Hij liet veel toe. Dit is géén tackle over de bal heen."

Bruggink vond dat een gele kaart had volstaan. "Ik begrijp dat er frustratie is, hoor. Gewoon een gele kaart geven en doorspelen", klinkt het. "Stijn Schaars gaat dan ook meteen naar Blom toe om te zeuren... Ik vond het absoluut geen rode kaart." Door de rode kaart is Lozano geschorst voor de wedstrijd van volgende week zondag tegen Feyenoord. Wanneer PSV in beroep gaat tegen de straf, komt Chucky mogelijk toch in actie in de topper.