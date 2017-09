‘Lewandowski kan naar PSG of Barcelona gaan, die clubs doen wat hij wil’

Stefan Effenberg pleit voor een cultuuromslag bij Bayern München. Volgens de analist en oud-speler van der Rekordmeister moet Bayern op termijn de vruchten plukken van de talentvolle nieuwe Duitse generatie. Op die manier kan de grootmacht zich wapenen tegen het geweld van de torenhoge transfersommen die internationaal worden betaald, denkt Effenberg. Dat zou ook betekenen dat Bayern afscheid moet nemen van Robert Lewandowski.

Zaterdag uitte de Pool kritiek op het transferbeleid van zijn werkgever. "Bayern moet met iets naar buiten komen en creatief zijn als de club nog spelers van wereldniveau naar München wil halen. Als je op het hoogste niveau wilt meespelen, heb je dergelijke spelers nodig. Bovendien maken de vedettes de andere spelers beter", zei Lewandowski tegen Der Spiegel. Effenberg vindt dat de spits daarmee niet alleen de filosofie van de club aanvalt, maar ook zijn medespelers. "Uli Hoeness heeft meermaals gezegd dat Bayern geen 100 of 150 miljoen euro wil uitgeven. En Lewandowski vindt zijn medespelers schijnbaar niet goed genoeg om de Champions League mee te winnen."

"Ikzelf heb een paar weken geleden gezegd dat Bayern de aansluiting met Paris Saint-Germain en Barcelona dreigt te verliezen, als ze zulke sommen geld niet willen neertellen. Maar Lewandowski is een speler en zou in die hoedanigheid niet zulke uitspraken moeten doen. Bovendien is er veel kwaliteit in het elftal, ondanks de relatief lage uitgaven", benadrukt de voormalig Duits international, die tussen 1998 en 2002 voor Bayern speelde, op de website van T-Online. "Nadat het nieuwe jeugdcomplex klaar is, zie ik juist potentieel voor een geheel andere strategie: een Duits Bayern. We hebben hier in Duitsland zó veel potentiële wereldspelers. Niet vijftien, maar wel dertig of veertig."

Effenberg somt de recente prestaties van Duitse elftallen op: het wereldkampioenschap in 2014, de gewonnen Confederations Cup in 2017 en het gewonnen EK Onder-21, ook afgelopen zomer. Bayern zou de eerste club moeten zijn die de jonge sterren van zulke toernooien vastlegt, vindt de voormalig middenvelder. "Dat is exact het tegenovergestelde van wat Lewandowski wil. Hij wil 100, 150 of 200 miljoen euro betalen voor internationale supersterren. Voor dat geld heb je vijf of zes Duitse spelers. Ze hebben al Manuel Neuer, Mats Hummels, Jérôme Boateng, Joshua Kimmich, Sebastian Rudy, Niklas Süle en natuurlijk Thomas Müller in de ploeg. Waarom zou je dat niet uitbreiden?"

"Voor Timo Werner zou Bayern bijvoorbeeld een logische stap zijn. Ik kan me niet voorstellen dat hij naar het buitenland wil, of bij RB Leipzig wil blijven, zodra Bayern belt", vervolgt Effenberg. Hij noemt verder spelers als Leon Goretzka, Emre Can, Julian Brandt, Benjamin Henrichs, Kai Haverts, Kerem Demirbay, Amin Younes en Maximilian Arnold. "Je kunt voor 150 miljoen euro een samenhangend team smeden. Daarmee kun je succesvol zijn in Europa. Maar als Bayern die strategie wil volgen, moet de club zich daar volledig aan toewijden. Ze moeten dan afstand nemen van de buitenlandse topspelers, onder wie Lewandowski. Hij kan naar Parijs of naar Barcelona gaan. Dan speelt hij voor een club die doet wat hij wil."