Giggs vol lof: ‘Hij is een enorm talent en past perfect in de Premier League'

Bayern München telde vorige zomer 35 miljoen euro neer om Renato Sanches los te weken bij Benfica. Zijn eerste jaar in Duitsland werd echter geen succes, waardoor der Rekordmeister besloot om de middenvelder dit seizoen bij Swansea City te stallen. Ryan Giggs is een fan van de de twintigjarige Portugees en weet zeker dat hij goed zal presteren in Wales.

“Hij heeft een matig jaar achter de rug bij Bayern, maar dat kan gebeuren. Een jonge speler die naar een ander land vertrekt, naar een grote club met veel verwachtingen. Dat is lastig. Maar hij is een enorm talent en hij past perfect in de Premier League, omdat hij een agressieve speelstijl heeft”, zegt Giggs in gesprek met Press Association Sport. “Hij kan tackelen en hij kan aanvallend spelen. Swansea City is een club die vooruit wil spelen, dus wat dat betreft zal het een succes worden.”

“Ik kan me herinneren dat ik hem zag spelen in het eerste seizoen van Louis van Gaal bij Manchester United, drie jaar geleden. Ik vond hem direct een goede speler, iemand die perfect in de Premier League past”, vervolgt de Welshman zijn verhaal. “De vriendschap tussen Paul Clement en Carlo Ancelotti heeft er ongetwijfeld mee te maken dat hij naar Swansea City is gegaan. Renato Sanches is een fantastische speler en ik denk dat hij een van de meest opvallende spelers is in de Engelse competitie.”