Cocu krijgt steun uit Friesland: ‘Als trainer kun je er geen klote aan doen’

Hoewel PSV zich de afgelopen transferperiode versterkte met Derrick Luckassen, Marco van Ginkel en Hirving Lozano, heeft men het in Eindhoven vooral over de spelers die niet kwamen. Een vervanger voor linksback Jetro Willems werd niet gevonden, terwijl Luuk de Jong en Jürgen Locadia hun transfer naar respectievelijk Girondins Bordeaux en Wolverhampton Wanderers misliepen. Foppe de Haan heeft te doen met trainer Phillip Cocu, die moet roeien met de riemen die hij heeft.

"Dat hoort bij het trainersvak", aldus De Haan tegen FOX Sports in aanloop naar het duel tussen sc Heerenveen en PSV. “Bij PSV was de transferperiode heel onsamenhangend, als trainer kun je er geen klote aan doen. Je moet ermee omgaan. Het is belangrijk om aan de jongens duidelijk te maken wat je wil.”

De Jong leek op weg naar Bordeaux, maar zag zijn transfer afketsen. "Dan heb je met een teleurgestelde speler te maken. Hij zal er nog wel een poosje last van hebben hoor, maar het moet ook een keer ophouden. Je moet jezelf vermannen. Dit hoort bij topsport”, aldus De Haan, die voor Cocu een taak weggelegd ziet om de spelers gemotiveerd te houden. "Iedereen kan zeggen wat ze willen, maar als trainer zit je met je klompen in het vuur. Jij moet het oplossen. Dat is moeilijker dan een goede training geven. Je moet een beetje psycholoog zijn."