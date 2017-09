‘Ze willen gewoon René Hake een pootje lichten, wat een stelletjes lafaards'

FC Twente is zeer matig aan het seizoen begonnen, met nul punten uit drie wedstrijden. Daardoor ligt trainer René Hake onder vuur, die een slechte verstandhouding zou hebben met de spelersgroep. Hans Kraay jr. vindt het schandalig hoe de spelers van FC Twente met Hake omgaan.

“Stelletje lafaards, wat een laffe spelersgroep zeg. Ze willen gewoon Hake een pootje lichten. Wat moet je als trainer nog meer met deze spelersgroep? Enes Ünal is weg, Yaw Yeboah is weg, Mateusz Klich is weg, Kamohelo Mokotjo is weg”, stelt Kraay jr. bij het programma De Tafel van Kees van FOX Sports.

“Wie moeten er dan klikken, vraag ik me af”, vervolgt hij zijn verhaal. “Fuck off! Ze zouden geklikt hebben bij Jan van Halst, maar wie hebben dat dan gedaan? Danny Holla, die nog geen bal geraakt heeft? Gewoon fuck off, zeg.”