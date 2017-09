Guardiola wil Kompany vervangen met ex-Ajacied

Arsenal gaat in januari opnieuw voor Raheem Sterling, net als eerder deze zomer. De aanvaller staat in principe open voor een transfer, daar hij bij Manchester City niet altijd verzekerd is van speeltijd. (Diverse Britse tabloids)

Philippe Coutinho is boos op Barcelona, na zijn mislukte transfer naar het Camp Nou. De Spaanse club beloofde de spelmaker dat Liverpool hoe dan ook overstag zou gaan, maar de Premier League-club weigerde medewerking. (The Sun)