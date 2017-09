Dolberg nog niet thuis in nieuw systeem: ‘Lastig in sommige situaties’

Kasper Dolberg wacht na vier competitiewedstrijden nog altijd op zijn eerste doelpunt van het seizoen. Ook tegen PEC Zwolle wist de Deense aanvaller het net niet te vinden. Gewonnen werd er wel, met 3-0, mede door twee doelpunten van Klaas-Jan Huntelaar. De ervaren aanvaller startte in de punt van de aanval, vlak voor Dolberg. Waar trainer Marcel Keizer na afloop aangaf nog niet helemaal overtuigd te zijn van de samenwerking tussen Dolberg en Huntelaar, zegt Dolberg in gesprek met Goal dat het in het nieuwe systeem nog wel even zoeken was.

"Het systeem is wennen en nog best wel lastig in sommige situaties”, aldus Dolberg, die met Hakim Ziyech en Donny van de Beek in zijn rug speelde. Hoewel het altijd niet even soepel liep, is de Deens international van mening dat het een systeem is om vaker te gebruiken. “Het is nieuw en we moeten 4-2- 4 vaker proberen dan een keer. Wanneer we via de zijkanten aanvallen en in de zestien van de tegenstander komen, kun je wel zien dat we daar heel gevaarlijk uit worden."

Ajax begon sterk tegen PEC Zwolle, maar na zo’n twintig minuten spelen hobbelde het niveau van de Amsterdammers achteruit. "Ik weet niet of dat aan de opstelling ligt of waarom dat gebeurde, maar het klopt dat we voetballend minder werden. We speelden heel direct en verloren vaak het balbezit”, analyseert Dolberg. “Daardoor moesten we steeds achter de bal aan rennen en dat maakt het lastiger om te scoren."

Dolberg werd gedurende de transferperiode regelmatig gelinkt aan verschillende clubs uit Europa. Na een goed eerste seizoen, stonden de clubs voor hem in de rij. De Ajacied besloot te blijven en is blij dat het eindelijk weer over voetbal kan gaan. "Eindelijk geen geruchten meer. Dit is gewoon het team waarmee we het moeten doen, dat zorgt wel voor rust."