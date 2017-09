Sluitpost Excelsior in de fout bij debuut: ‘Wat een krokettenplukker is dat’

Ögmundur Kristinsson kende geen gelukkig debuut bij Excelsior. De IJslandse doelman ging in de fout bij het eerste doelpunt van Vitesse en erkende na afloop dat de treffer van Luc Castaignos hem aangerekend kon worden. De Rotterdammers gingen uiteindelijk in eigen stadion met 0-3 onderuit tegen Vitesse.

“Ik dacht dat de bal kon pakken, maar ging er onder door. Mijn fout, dat is simpel zat. Dat heeft iedereen gezien en dat weet ik zelf ook heel goed”, zegt Kristinsson in gesprek met Voetbal International. De sluitpost kon zich in de rust over de blunder heen zetten. “Het was een fout, maar de wereld vergaat niet. Bovendien stond het 0-1 en was er weinig aan de hand.”

“Mijn ploeggenoten en de trainer hebben hun vertrouwen in me uitgesproken”, vervolgt de IJslandse sluitpost. “Dat dit me overkomt in mijn eerste wedstrijd is balen. Je wilt een goede eerste indruk maken en dan gebeurt dit. Een fout van een doelman betekent vaak direct een tegengoal. We zullen de beelden terugkijken en het er over hebben. Verder moet ik het achter me laten.”

Trainer Mitchell van der Gaag heeft Kristinsson verder met rust gelaten. “Het heeft geen zin dat ik hem nog eens ga vertellen dat het een fout was. Dat weet hij zelf, dat hoeft hij niet nog eens van mij te horen. Het was vervelend voor hem en voor ons, maar hij was er rustig onder”, aldus Van der Gaag. Hans Kraay Jr. was bij FOX Sports minder te spreken over de sluitpost. “Die zit niet op hoge ballen, hè? Wat een krokettenplukker is dat.”