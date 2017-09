Mourinho lovend: ‘Ik kan niet zeggen dat ik betere jongens dan hij heb gehad’

José Mourinho stond aan het roer bij clubs als FC Porto, Chelsea, Internazionale, Real Madrid en Manchester United. De Portugees werkte dus met diverse grote spelers, maar wijst Nemanja Matic aan als zijn favoriet. Hij maakte deze zomer voor zo’n 44 miljoen euro de overstap van Chelsea naar het Manchester United van Mourinho.

“Ik kan niet zeggen dat ik betere jongens dan hij heb gehad tijdens mijn loopbaan. Hij heeft iets waardoor ik hem altijd zal herrinneren. Ik had hem op een dag op de bank gezet en bracht hem na rust in het veld”, vertelt de Portugese oefenmeester tegenover The Times. “In de zeventigste minuut haalde ik hem weer van het veld. De pers wilde een verhaal, de pers wilde bloed zien. Mijn bloed of zijn bloed.”

“Hij was heel teleurgesteld. Ik ook, want zoiets is niet leuk en ik heb het maar twee keer gedaan tijdens mijn carrière”, vervolgt Mourinho. “Maar de dag erna kwam hij naar mij toe en zei: Ik ben niet blij, maar het is mijn fout. Door de manier hoe ik speelde, verdiende ik een wissel. Uiteindelijk hielden we het niet lang vol, want ik werd een paar weken later ontslagen. Maar hij was een van ‘mijn jongens’, waarmee ik nauw contact had terwijl we niet samenwerkten.”