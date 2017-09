‘Sensationele’ De Bruyne maakt indruk: ‘David Beckham had dat ook’

Kevin de Bruyne maakte zaterdag grote indruk in de met 5-0 gewonnen wedstrijd van Manchester City tegen Liverpool. De Belgisch international speelde een uitstekende wedstrijd en was met twee assists van grote waarde voor de ploeg van manager Josep Guardiola. Oud-international Gary Neville roemde De Bruyne na afloop en ziet gelijkenissen met David Beckham.

Manchester City stond al op een 1-0 voorsprong toen Sadio Mané in de 37ste minuut met rood van het veld werd gestuurd na een overtreding op doelman Ederson. Aan de hand van De Bruyne liep City uit naar een ruime overwinning, door doelpunten van Gabriel Jesus (2) en Leroy Sané (2). De Bruyne werd uitgeroepen tot Man of the Match. “Hij beschikt over sensationele kwaliteit, dat heeft hij écht”, aldus Neville bij Sky Sports. “Ik heb gespeeld met David Beckham, iemand die beschikte over een geweldige pass en traptechniek, als je het hebt over nauwkeurigheid. De Bruyne doet me aan hem denken.”

“De Bruyne is doelbewust en precies, het lijkt alsof iedere crosspass goed aankomt. Te vaak zie je spelers een pass versturen, gericht op een gebied of zone in het strafschopgebied”, aldus Neville. “De Bruyne heeft de kwaliteit en precisie om er iemand uit te pikken. Dat had David Beckham ook.” Door de overwinning op Liverpool komt City op tien punten uit vier wedstrijden, evenveel als koploper Manchester United.