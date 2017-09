‘Mbappé heeft de snelheid die ik bij slechts één persoon ooit heb gezien’

Paris Saint-Germain stuntte deze zomer behoorlijk met het binnenhalen van Neymar en Kylian Mbappé. Les Parisiens veegden afgelopen vrijdag de vloer aan met FC Metz en wonnen in het noordoosten van Frankrijk met 1-5. Louis Saha is zeer onder de indruk van de aankopen van de Franse topclub.

“Het aantrekken van Neymar is geen gok. Hij heeft al op het hoogste podium geacteerd en won de Champions League met Barcelona. In Parijs zal hij de vrijheid hebben, want bij Barcelona werd hij overschaduwd door Lionel Messi. Vorig jaar had hij de belangrijkste rol in de 6-1 overwinning op PSG, maar alle aandacht ging naar Messi”, wordt Saha geciteerd door de Daily Mirror.

De oud-spits van onder meer Fulham, Manchester United, Everton en Tottenham Hotspur vindt het aantrekken van Mbappé een groter risico. “Hij heeft het pas één seizoen laten zien, dus wat betreft is het meer een gok. Maar hij heeft de snelheid die ik bij slechts één persoon ooit heb gezien”, stelt de twintigvoudig Frans international. “Thierry Henry had het ook. Mbappé moet nog veel leren, maar hij heeft al een aantal belangrijke doelpunten gemaakt. Henry maakte op deze leeftijd nog niet zoveel belangrijke treffers.”

Javier Tebas, voorzitter van LaLiga, leverde afgelopen week forse kritiek op Paris Saint-Germain. Hij is van mening dat er sprake is van financiële doping. “Als je niet wil dat clubs aan de afkoopclausule voldoen, zet dan geen afkoopclausule in het contract. Ik vind dat PSG goede zaken gedaan heeft”, aldus Saha. “Neymar is een speciale speler. Het geld is goed besteed, want door hem kan PSG weer commerciële deals sluiten. Uiteindelijk wordt de transfersom zo terug verdiend."