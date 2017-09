Mané biedt excuses aan na ‘ongelukkige botsing’: ‘Ik bid voor een snel herstel’

Sadio Mané werd in het duel tussen Manchester City en Liverpool na 37 minuten spelen van het veld gestuurd. De Senegalese aanvaller van the Reds plantte zijn schoen in het gezicht van City-doelman Ederson en kreeg daarvoor een rode kaart. Via Instagram maakt Mané zijn excuses aan de Braziliaanse sluitpost.

“Ik wens Ederson een spoedig herstel. Het spijt me enorm dat hij geblesseerd is geraakt tijdens onze ongelukkige botsing en daardoor de wedstrijd niet af kon maken. Ik bid voor een snel herstel en hoop dat hij spoedig weer op het veld staat, want hij is een geweldige speler”, laat Mané weten. Ederson moest tijdens het duel met Liverpool vervangen worden door Claudio Bravo.

De sluitpost kwam er redelijk goed vanaf, zo liet City-manager Josep Guardiola na afloop weten. “Hij heeft in elk geval niets gebroken. Dat is heel belangrijk. Misschien wordt hij er wel knapper op”, grapte de Spaanse oefenmeester. Met een man meer liepen the Citizens uit naar een simpele 5-0 zege. Komende woensdag neemt Manchester City het in De Kuip op tegen Feyenoord.