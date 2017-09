‘Hij kan samen met Neymar een van de besten worden, na Ronaldo en Messi’

Barcelona kan zich tot dinsdag, wanneer de Champions League-kraker tegen Juventus op het programma staat, beter goed voorbereiden op de komst van Paulo Dybala. De aanvaller kwam zaterdag in het thuisduel met Chievo (3-0) in de 54e minuut als vervanger van Douglas Costa binnen de lijnen en was in ruim een half uur nagenoeg onnavolgbaar. La Joyita bekroonde zijn sterke optreden met een doelpunt.

Dybala speelde dit seizoen 216 minuten in de Serie A en was daarin goed voor liefst vijf treffers, oftewel een doelpunt elke 43 minuten. "Het was voor ons beter geweest als hij warm was blijven lopen niet was ingevallen", erkende Chievo-keeper Stefano Sorrentino. Hij kent Dybala uit hun gezamenlijke periode bij Palermo. "Ik ken hem heel goed en ben daarom ook niet verrast over hoe goed hij het momenteel doet."

"Ik heb ruim twee jaar met Dybala samengespeeld. Je kunt nagaan hoe vaak de ballen mij op de trainingen om de oren vlogen." Sorrentino voorziet dan ook een geweldige toekomst voor Dybala. "Hij heeft alles in huis om de Ballon d'Or te winnen. Ik hoop alleen wel dat hij mij uitnodigt voor het feest, als hij die prijs wint." Voorafgaand aan de 3-0 slalomde Dybala zich langs tal van verdedigers. "Zijn spel is gebaseerd op timing en zijn linkervoet is tot alles in staat. Als doelman heb je het heel erg moeilijk tegen hem."

Massimiliano Allegri was na afloop zeer lovend over Dybala. "Hij ontwikkelt zich stormachtig", zo erkende de coach van Juventus. "Hij heeft alles om samen met Neymar een van de beste spelers ter wereld te worden, na de periode van Cristiano Ronaldo en Lionel Messi. Zijn toekomst ligt bij Juventus en daar ben ik erg blij om."