Huntelaar schittert met hakbal: ‘Ik dacht dat ik hem met mijn hoofd zou maken'

Ajax-trainer Marcel Keizer ruimde zaterdagavond in de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle een basisplaats in voor Klaas-Jan Huntelaar én Kasper Dolberg. De routinier zorgde in het duel voor twee treffers, terwijl Dolberg niet tot scoren kwam. Volgens Huntelaar was het even wennen om samen in de spits te spelen.

“In de eerste twintig minuten speelden we heel aardig als team. Daarna werd het wat minder en dan zie je dat we toch even moeten wennen”, zegt Huntelaar in gesprek met de NOS “De tegenstander speelde iets anders. Dan moet je het als team anders neerzetten. Toen ging het weer beter. We wisselen elkaar sowieso af. De een staat meer op 10 en de ander meer in de spits.”

Huntelaar was zeer te spreken over zijn treffers. Met name het eerste doelpunt was fraai. David Neres legde de bal voor, waarna de spits de bal achter het standbeen langs in de verre hoek schoof. “Een mooie goal en een mooie aanval. Goede bal op Neres en een fraaie aanname. Hij zag dat ik vrij stond. Ik zag iets gebeuren en daar handelde ik naar. Ik dacht eigenlijk dat ik hem met mijn hoofd zou gaan maken, maar het werd met de voet. Je moet de situatie herkennen”, aldus Huntelaar.

“Ik voel me goed. Of ik in topvorm ben, moet elke wedstrijd maar weer blijken”, vervolgt de spits, die in zijn eerste zeven wedstrijden van het seizoen goed was voor drie doelpunten en twee assists. “Ik ben fit en mentaal scherp, dat probeer ik ook te blijven. Verder focus ik me gewoon op de wedstrijd.”