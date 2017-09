Iniesta praat ‘misverstand’ met Barcelona uit: ‘We zullen zien wat er gebeurt’

Andrés Iniesta ontkent dat hij een principe-akkoord met Barcelona over een nieuw contract heeft. Voorzitter Josep Maria Bartomeu gaf eerder deze week echter tot tweemaal toe aan dat beide partijen inmiddels op een lijn zitten. Na afloop van de 5-0 zege op Espanyol schepte de Spaans international duidelijkheid. "Een principe-akkoord betekent dat alles of vrijwel alles rond is. Mijns inziens is dat niet het geval."

Het contract van Iniesta loopt volgend jaar zomer ten einde. Bartomeu verzekerde in twee verschillende interviews dat club en speler een principe-akkoord hebben. Iniesta stapte vervolgens naar de voorzitter van Barcelona toe. "Degenen die mij kennen, weten dat ik nooit iets persoonlijks boven de club zal zetten. Het was een misverstand. De uitspraken die gedaan zijn, waren niet exact zoals ze bedoeld waren."

Iniesta kon echter geen einde aan de onduidelijkheid omtrent zijn toekomst maken. "We zijn al een poos in gesprek, de situatie is zoals hij is en ik wil daarnaast een geweldig seizoen doormaken en weer prijzen winnen. Dit is mijn huis en ik weet dat ik mij nergens meer op mijn gemak zal voelen. Maar we moeten deze situatie accepteren. We zullen zien wat er gebeurt", zo besloot Iniesta.

Iniesta, 33 jaar maakte in 2002/2003 zijn debuut in de hoofdmacht van Barcelona, destijds onder leiding van Louis van Gaal. Tussen 2004 en 2014 was de middenvelder een van de eerste namen die op het wedstrijdformulier van de Catalanen verscheen. In de drie seizoenen onder Luis Enrique verscheen hij echter minder in de basisopstelling, met name afgelopen seizoen. Ernesto Valverde zette Iniesta op de tweede en derde speeldag, tegen respectievelijk Deportivo Alavés (0-2) en Espanyol (5-0) in de basis.