Wereldgoal van Linssen gaat viraal: ‘Ik wachtte op de goede hoogte van de bal’

Bryan Linssen maakte zaterdagavond misschien wel het mooiste doelpunt uit zijn carrière. De aanvaller knalde het leer in de competitiewedstrijd tussen Excelsior en Vitesse (0-3) op geniale wijze in de bovenhoek en bepaalde daarmee de eindstand in Kralingen. De beelden van de krachtige inzet werden op sociale media massaal gedeeld.

"Wat moet ik erover zeggen? Ik wachtte op de goede hoogte. Van die afstand moet je gewoon vol uit kunnen halen", vertelde Linssen in gesprek met FOX Sports. "De bal stuit heerlijk voor mijn voeten en ik haal gewoon uit. Wanneer je er niet over na hoeft te denken; dat zijn de makkelijkste goals."

Linssen hoopt komende donderdag opnieuw een dergelijk doelpunt te maken. Dan is Lazio immers de tegenstander in GelreDome, in het kader van de eerste groepwedstrijd in de Europa League. "Ik hoop er dan weer zo een te kunnen maken, maakt niet uit op welke manier. Het is heel lekker om zo'n goal terug te kijken."

Linssen, 26 jaar, kwam deze zomer over van FC Groningen. De aanvaller miste dit seizoen nog geen minuut en was in de eerste competitiewedstrijd tegen NAC Breda (4-1) ook al trefzeker voor de Arnhemmers.