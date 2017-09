‘Dat Justin Kluivert daarna een beetje op me duikt, deed hij wel slim’

Bram van Polen speelde zaterdagavond geen beste wedstrijd tegen Ajax. De verdediger annex captain van PEC Zwolle ging in de fout in aanloop naar de 1-0 van de thuisploeg en veroorzaakte daarna ook nog eens een strafschop, die uiteindelijk door Hakim Ziyech werd gemist. Van Polen zelf vond het echter geen elfmetertrap.

"Voor mijn gevoel was het geen penalty", zei Van Polen in gesprek met FOX Sports. "Ik gleed door, maar volledig voor de bal en voor hem langs. Ik raakte Kluivert in eerste instantie niet. Dat hij daarna een beetje op me duikt, deed hij wel slim." Serdar Gözübüyük wees desondanks toch naar de stip. "Ik snap dat de scheidsrechter hem geeft, maar je ziet dat de sliding niet op de man is."

Van Polen liet zich voorafgaand aan de 1-0 erg makkelijk aftroeven door David Neres, die zag hoe Klaas-Jan Huntelaar op kunstige wijze de ban brak. "We begonnen nog redelijk, maar door een fout van mij kwam Ajax op 1-0", zo analyseerde de verdediger. "Daarna kwamen we iets meer aan voetballen toe, maar waren we net niet meedogenloos genoeg. Dan zie je dat Ajax meer individuele kwaliteit heeft. Ze waren een maatje te groot, zo eerlijk moet je ook zijn."

John van 't Schip zag zijn ploeg in fases goed meedoen en aardig voetbal spelen. "Maar op beslissende momenten geven we het weg. We hebben getracht om te spelen naar onze mogelijkheden. We hebben ons niet ingegraven, zo zijn we niet. Aanvallend misten we stootkracht", besefte de de oefenmeester van de Zwollenaren. "We hebben in fases goede dingen laten zien, maar het was niet genoeg."