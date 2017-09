‘Ik begrijp eigenlijk ook niet waarom er geen clubs voor hem zijn gekomen’

Nasser El Khayati was zaterdagavond doorslaggevend in de competitiewedstrijd tussen Willem II en ADO Den Haag (1-2). De spelmaker nam in Tilburg zowel de 0-1, uit een strafschop, als de 1-2 voor zijn rekening en bezorgde de ploeg van trainer Fons Groenendijk daarmee de eerste punten én zege van het nieuwe Eredivisie-seizoen.

Willem II liet ADO wankelen na de 1-1 van Fran Sol, maar El Khayati zag op dat moment mogelijkheden. "Ik ben een speler die ruimtes nodig heeft, die zag ik toen ontstaan. Willem II heeft het hele duel kort op mij gezeten, maar na die 1-1 gaven ze me vrijheid. Toen dacht ik: 'Hier liggen kansen'", vertelde de spelmaker aan Voetbal International. "En uiteindelijk maak ik het af met zo'n zaalvoetbalgoal."

El Khayati speelde afgelopen seizoen al voor ADO, op huurbasis van Queens Park Rangers. Na zijn contractontbinding in Londen tekende hij een vast contract met de Hofstedelingen. "Na vorig seizoen heb ik wel even gevreesd dat er andere clubs voor hem zouden komen", erkende Groenendijk. "Waarom dat niet gebeurd is, begrijp ik eigenlijk ook niet. Maar ik ben er zielsgelukkig mee."