‘Of ik overwogen heb om deze zomer te vertrekken bij Feyenoord? Ja’

Michiel Kramer is ook dit seizoen veroordeeld tot een plek op de reservebank van Feyenoord. De aanvaller werd in de voorbije transferperiode met diverse clubs in verband gebracht. Het kwam om uiteenlopende redenen niet tot een transfer. Kramer is weliswaar de stand-in van Nicolai Jörgensen, maar hij staat nog heel graag op de loonlijst van Feyenoord.

"Of ik overwogen heb om deze zomer te vertrekken bij Feyenoord? Ja, daar heb ik over nagedacht", erkent Kramer in gesprek met Voetbal Inside. "Of er clubs kwamen? Ja, ook dat. Maar ik speel nu voor Feyenoord, met heel veel plezier en trots. Of de aanbiedingen niet goed waren? Niets beter dan Feyenoord."

Jörgensen viel zaterdag tegen Heracles Almelo (2-4) al snel geblesseerd uit. De kans is klein dat de Deen woensdag beschikbaar is tegen Manchester City, in het kader van de Champions League. Dat biedt kansen voor Kramer. "Dat weet ik nog niet. We zullen het zien. Het is even afwachten hoe dat gaat lopen. We zien het morgen wel."