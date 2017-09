Sam Larsson: ‘Hij had al twee doelpunten gemaakt, dat was wel genoeg’

Sam Larsson had zich geen mooier debuut bij Feyenoord kunnen wensen. De van sc Heerenveen overgekomen aanvaller luisterde zaterdag tegen Heracles Almelo (2-4) zijn invalbeurt op met een doelpunt. "Minuten maken, winnen én scoren. Een mooie start, daar ben ik bijzonder blij mee", vertelde Larsson in gesprek met het ANP.

Larsson kwam echter in de 68e minuut in het veld, toen het team van Giovanni van Bronckhorst met 0-3 voorstond. Heracles kwam goed terug in de wedstrijd, zo zag ook de Zweed. "We speelden erg goed, behalve de laatste twintig minuten. Toen ik meedeed, ja. Ik bracht niet wat ik wilde brengen." Feyenoord ontsnapte aan een gelijkmaker en kon pas opgelucht ademhalen toen Larsson in blessuretijd de 2-4 maakte.

"Hun keeper was mee naar voren gegaan en ik kon alleen op het doel aflopen. Ik wist dat Steven Berghuis naast me liep, maar hij had al twee keer gescoord. Dat was wel genoeg. Hij is de volgende keer weer aan de beurt", zei Larsson met een knipoog. De Zweed wil zo snel mogelijk honderd procent fit zijn.

"Gelukkig wacht ons een druk programma met veel wedstrijden in korte tijd. Ik zal mijn familie de komende weken niet zoveel zien, maar het is wel een uitgelezen mogelijkheid om ritme op te doen en mijn kans te grijpen."