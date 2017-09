Keizer benadrukt: ‘We moeten niet doen alsof hij niet meer kan voetballen’

Ajax boekte zaterdagavond de derde opeenvolgende overwinning in de Eredivisie. Het team van Marcel Keizer was met 3-0 te sterk voor PEC Zwolle en deed dit aanvankelijk in een 4-2-4-systeem. Dat was niet een geslaagd experiment, daar Ajax pas na het inbrengen van Frenkie de Jong voor Kasper Dolberg meer grip op het duel kreeg. Keizer is desondanks van plan om vaker in een dergelijke opstelling te spelen.

"Of we dit niet meer moeten doen? Zeker niet. Als je erop traint, moet je het ook durven om in wedstrijden zo neer te zetten, anders weet je nooit hoe het loopt", zo verklaarde Keizer in gesprek met FOX Sports. "Ook met drie middenvelders was het niet goed geweest als je zo slordig aan de bal bent. Ik vind ook dat Ajax twee verschillende systemen moet kunnen spelen. Dat kunnen we nog niet."

Dolberg én Klaas-Jan Huntelaar verschenen in de basisopstelling. Keizer wilde niet kwijt wat voor rol hij de komende maanden voor Dolberg in gedachten heeft. De Deen was aanvankelijk de eerste spits van Ajax, maar Huntelaar scoorde tegen PEC tweemaal en de tiener wacht nog op zijn eerste treffer. "Er zijn meerdere opties. Ik wil alleen niet van de hak op de tak springen. We moeten nu kijken hoe we het volgende week gaan aanpakken."

"We moeten niet doen alsof Kasper niet meer kan voetballen, hij heeft een fantastisch jaar gehad", zo benadrukte Keizer tot slot. "Het is logisch dat hij het even moeilijk heeft, dat kon je uittekenen. We moeten wel zorgen dat Kasper weer in goeden doen komt. Een speler vertrouwen geven is belangrijk."