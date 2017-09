Berghuis aasde op hattrick: ‘Ik zei tegen hem: 'Can you do it?''

Steven Berghuis was zaterdagavond met twee doelpunten bijzonder belangrijk voor Feyenoord in het met 2-4 gewonnen uitduel met Heracles Almelo. Bij rust leek er geen vuiltje aan de lucht voor de titelverdediger, maar door een matige tweede helft werd het toch nog even spannend in het Polman Stadion.

Berghuis bezorgde Feyenoord met twee doelpunten binnen het half uur een droomstart en zag Jean-Paul Boëtius nog in de eerste helft voor de 0-3 tekenen. Na de onderbreking scoorde Heracles nog tweemaal tegen, voordat Sam Larsson in de blessuretijd de eindstand bepaalde. "Het ging moeizaam. Dat hebben we aan onszelf te danken. We namen geen initiatief meer", erkende Berghuis na afloop voor de camera van FOX Sports.

"Wat we in de eerste helft zo goed deden, deden we in de tweede helft niet meer. We moeten het bij onszelf zoeken", vervolgde de rechtsbuiten. "De backs moeten nog steeds komen en de aanvallers moeten nog steeds diepgaan. Nu kregen we het nog lastig. Dat moeten we meenemen", aldus Berghuis, die geen hattrick werd gegund door Larsson. "Ik liep nog mee. Ik zei tegen hem: Can you do it?. En hij deed het."