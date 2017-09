Messi schittert met hattrick in stadsderby, Dembélé debuteert met assist

Barcelona heeft optimaal geprofiteerd van de misstap van Real Madrid. Enkele uren na de 1-1 remise tussen de regerend landskampioen en Levante zegevierde het team van Ernesto Valverde met 5-0 over stadsgenoot Espanyol. Drie doelpunten in de stadsderby kwamen op naam van Lionel Messi. De duurste clubaankoop ooit, Ousmane Dembélé, maakte als invaller zijn debuut, na ruim een uur spelen.

Barcelona speelde een goede eerste helft en stond amper toe dat Espanyol gevaarlijk werd rondom het doelgebied van Marc-André ter Stegen. Na ruim 25 minuten nam de thuisploeg de leiding: Messi stond weliswaar buitenspel toen hij de bal van Ivan Rakitic kreeg, maar de arbitraire leiding zag dit over het hoofd. De Argentijn liet zich niet van de bal afzetten en schoot het leer hoog van dichtbij tegen de touwen.

Tien minuten later sloeg Messi opnieuw toe. Een aanval van de Argentijn werd geblokkeerd, maar de bal kwam via een carambole bij Jordi Alba terecht. De linksback bediende Messi opnieuw, waarna de clubtopscorer aller tijden van dichtbij de voordelige marge verdubbelde. Pablo Piatti had vlak voor rust de 2-1 op zijn schoen, maar de inzet van de aanvaller belandde op de paal.

Barcelona oogde ook na rust comfortabel en liep in de 66e minuut uit naar 3-0: de bal kwam via de teruggekeerde Luis Suárez terecht bij Messi, die het leer zonder moeite binnen schoot. Twee minuten later maakte Dembélé zijn debuut, als vervanger van Gerard Deulofeu. De topaankoop kwam niet tot scoren en ook een kans voor de eveneens ingevallen Paulinho resulteerde niet in een doelpunt. Ter Stegen moest nog tot het uiterste gaan om een krachtige inzet van Didac Vila te keren.

In de slotminuten werd het Espanyol teveel. Gerard Piqué zorgde voor de 4-0, met een rake kopbal na een corner, en daarna maakte Luis Suárez er ook nog 5-0 van. Aan de treffer van de Uruguayaan ging een uitstekende pass van André Gomes en een assist van Dmebélé vooraf.