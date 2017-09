Kanonskogel Linssen hoogtepunt bij vlekkeloze generale repetitie Vitesse

Vitesse kan met een goed gevoel toewerken naar het eerste duel in de groepsfase van de Europa League met Lazio van volgende week. De Arnhemmers wonnen zaterdagavond dankzij doelpunten van Luc Castaignos, Tim Matavz en Bryan Linssen met ruime cijfers bij Excelsior en stijgen daarmee voorlopig naar een derde plaats in de Eredivisie: 0-3.

Het venijn zat hem in een weinig hoogstaande eerste helft in de staart. Ögmundur Kristinsson ging bij een hoekschop van Alexander Büttner knullig onder de bal door, waarna Castaignos van dichtbij eenvoudig de score kon openen. De van Sporting Portugal gehuurde spits moest in de eerste drie competitieduels nog genoegen nemen met een reserverol, maar kon in Kralingen voor het eerst dit seizoen rekenen op een basisplaats en beschaamde het vertrouwen van trainer Henk Fraser met zijn doelpunt niet.

Beide teams hadden elkaar daarvoor in evenwicht gehouden. Het publiek op Woudenstein werd nauwelijks verwend in de eerste helft, al veerde men in de openingsfase wel even op bij een hachelijke situatie voor het doel van Vitesse. Zakaria El Azzouzi schoot van dichtbij uiteindelijk in het zijnet. Aan de andere kant testte Büttner de vuisten van Kristinsson uit een vrije trap en schoot Navarone Foor over, vlak voordat Castaignos in de slotminuut van het eerste bedrijf voor de 0-1 tekende.

Na de onderbreking stelde Vitesse de zege vervolgens al snel veilig. Büttner werd in het strafschopgebied van Excelsior gevloerd door Jeffry Fortes, waarna Matavz geen fout maakte vanaf elf meter. Het betekende voor de Sloveense spits zijn vierde treffer in net zoveel wedstrijden dit seizoen in de Eredivisie en daarmee is hij na Pierre van Hooijdonk en Gert Claessens pas de derde speler die minimaal viermaal weet te scoren in zijn eerste vier duels voor Vitesse. Linssen tekende een kwartier voor tijd met een verwoestend schot van een meter of 25 ook nog voor de 0-3.