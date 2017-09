Huntelaar gidst Ajax met twee treffers naar overwinning op PEC

Ajax heeft voor de derde keer op rij gewonnen in competitieverband. De ploeg van Marcel Keizer speelde tegen PEC Zwolle geen grootse wedstrijd, maar zegevierde wel met 3-0. Klaas-Jan Huntelaar was met een dubbelslag de gevierde man. Ajax kwam aanvankelijk sterk voor de dag, maar speelde in andere delen van de wedstrijd flets. PEC slaagde er echter niet in om de Amsterdammers in de problemen te brengen en kreeg geen grote kansen.

Voor het eerst maakten Huntelaar en Kasper Dolberg samen deel uit van de basisopstelling van Keizer en eerstgenoemde liet zich meteen gelden. Binnen zes minuten opende Huntelaar de score, nadat David Neres een lange bal van Donny van de Beek behendig meenam op de rechterflank. De buitenspeler was Bram van Polen te slim af, bestormde het strafschopgebied en vond Huntelaar. Die rondde af achter het standbeen: 1-0. Dat betekende niet dat Ajax voor een eenvoudige avond stond, want in de eerste helft zakte het tempo in.

Het tandem Neres-Huntelaar was wel weer bijna succesvol, toen de spits bij de eerste paal naast kopte na een voorzet van de Brazliaan. Niet veel later knikte Matthijs de Ligt over na een vrije trap van Hakim Ziyech. Een andere mogelijkheid viel Dolberg ten deel op aangeven van Neres, maar ook met Huntelaar aan zijn zijde raakte de Deen niet in vorm. Hij gleed de bal uit kansrijke positie naast. Een fraai balletje van Ziyech stelde Amin Younes in staat om uit de draai te schieten, maar hij wist de van Ajax overgekomen Diederik Boer niet te verschalken.

Kansen waren er dus wel, maar het niveau van de flitsende beginfase haalde Ajax niet meer. PEC wist eveneens geen indruk te maken. Wel moest André Onana een aantal keer ingrijpen voor rust, na speldenprikjes van de bezoekers. In de tweede helft bleef het voetbal van Ajax teleurstellend. De ploeg van Keizer speelde slordig, leed veel balverlies en kreeg ook steeds minder kansen. Aan de overzijde kon Dirk Marcellis zijn ploeg op gelijke hoogte komen, maar hij kopte naast. Het was geen verrassing dat een standaardsituatie uitkomst moest bieden voor Ajax, al gebeurde dat niet.

Invaller Justin Kluivert werd bij zijn eerste actie neergehaald door Van Polen en Ziyech ontfermde zich over de daaropvolgende strafschop. De middenvelder faalde midweeks al vanaf elf meter met Marokko en dat overkwam hem opnieuw: Boer pakte de inzet en keerde daarmee vier van de laatste zes strafschoppen in de Eredivisie. Uiteindelijk was hij toch kansloos toen Ajax vlot richting de 2-0 combineerde. Huntelaar bediende Kluivert, die Ziyech vond bij de tweede paal. Daar kon hij zijn misser goedmaken. Vervolgens controleerde Ajax de wedstrijd en zocht het naar de 3-0, die er kwam via Huntelaar, die kon binnentikken op aangeven van Frenkie de Jong.