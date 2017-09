Mourinho baalt van ‘slechte’ vraag: ‘Het lijkt alsof het mijn fout was’

Stoke City en Manchester United deelden zaterdagavond de punten in een enerverende wedstrijd in het Britannia Stadium (2-2). Na afloop van het duel ging het echter vooral over een incident dat zich vlak na het laatste fluitsignaal voordeed langs de zijlijn. Mark Hughes en José Mourinho kozen ervoor elkaar niet de hand te schudden, al hadden beide managers het voorval anders ervaren.

Volgens Hughes had hij Mourinho zijn hand aangeboden, maar ging de flamboyante Portugees daar niet op in. "Ik weet niet precies waarom hij mij niet de hand wilde schudden", werd de coach van Stoke City geciteerd door diverse Engelse media. Beide managers kregen het gedurende het duel al met elkaar aan de stok aan de zijlijn. "Hij betrad mijn trainersvak en ik vertelde hem weg te gaan. Misschien was dat wat hem boos heeft gemaakt."

Mourinho had zelf weinig zin om over het voorval te spreken. "Het is een slechte vraag, het lijkt alsof het mijn fout was, maar dat was niet het geval", meende hij. "Ik houd me niet bezig met dommigheden zoals dit, daar ben ik te oud voor. Domme mensen praten over zulke dingen." The Special One zag zijn elftal uiteindelijk voor het eerst dit seizoen punten morsen in de Premier League.

Mourinho kon uiteindelijk wel leven met het gelijkspel. "Een ploeg probeerde te winnen en de andere ploeg probeerde een punt te pakken. Ze hebben echter hard gevochten voor dat punt. Stoke heeft goed verdedigd, ze hebben op de tegenaanval gespeeld en ze waren sterk bij standaardsituaties", besloot hij. Dinsdagavond neemt United het in eigen huis op tegen FC Basel in de groepsfase van de Champions League.