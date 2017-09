Koeman lovend: ‘Hij komt na Messi, Ronaldo, Sánchez en twee anderen’

Everton speelde zaterdag grotendeels een kansloze wedstrijd tegen Tottenham Hotspur. Na de 0-1 van Harry Kane na een klein halfuur was het verzet van the Toffees gebroken en konden de bezoekers uitlopen naar een 0-3 zege. Ronald Koeman is voornamelijk ontevreden over de tweede helft en raakte onder de indruk van Kane, die hij bij de beste spitsen ter wereld schaart.

Met een als voorzet bedoeld schot zorgde de aanvaller op fraaie wijze voor het openingsdoelpunt; in het tweede bedrijf bepaalde hij de eindstand op 0-3. De teller van Kane in het shirt van Tottenham staat na zaterdag op 101 officiële treffers. "Na Lionel Messi, Cristiano Ronaldo en Alexis Sánchez, en misschien nog één à twee anderen, komt Kane", zegt Koeman na afloop bij de persconferentie. "Hij is een van de beste spitsen ter wereld. Natuurlijk kwam er geluk kijken bij zijn eerste goal, want volgens mij was het een voorzet."

"Maar hij beschikt over veel voetbalintelligentie. Hij gebruikt zijn lichaam op de juiste momenten, beweegt slim over het veld en rondt goed af. Hij is een topspits", bewierookt Koeman de Premier League-topscorer van vorig seizoen. Volgens de oefenmeester speelde Everton tot de 0-1 een goede wedstrijd. Het eerste doelpunt van Kane zorgde echter voor een knauw in het zelfvertrouwen, stelt Koeman. Bovendien had zijn ploeg moeite met de ruit op het middenveld van the Spurs. "Zij maakten voor rust het tweede doelpunt. Wij voerden twee wissels door en we maakten wat wijzigingen op het middenveld om meer grip te krijgen."

In die opzet slaagde Everton echter niet. "Als je dan zo uit de kleedkamer komt…Het was armzalig", verzucht de Nederlander in de Engelse media. "Onze tweede helft was ver verwijderd van het niveau van een top zes-ploeg. In het eerste halfuur was dat anders. Het verschil tussen Everton en Tottenham is dat zij al langer met dezelfde spelers werken. Het is niet realistisch om te verwachten dat Everton al op dat niveau zit. Als je daar wel op rekent, wordt het lastig." Everton staat na de nederlaag op de vijftiende plek in de Premier League. De club uit Liverpool heeft vier punten verzameld uit evenzoveel wedstrijden.