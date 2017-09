Feyenoord vrijwel zeker zonder Jörgensen tegen City: ‘Die kans is groot’

Feyenoord moet het woensdagavond in zijn eerste duel in de Champions League met Manchester City vermoedelijk stellen zonder Nicolai Jörgensen. De Deense spits viel zaterdagavond in de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo uit met een hamstringblessure en zal de ouverture in het miljardenbal vrijwel zeker aan zich voorbij moeten laten gaan.

Jörgensen moest de strijd in het Polman Stadion halverwege de eerste helft staken. Feyenoord was vlak daarvoor op voorsprong gekomen dankzij een treffer van Steven Berghuis. "Het ziet er niet positief uit, hij heeft last van zijn hamstring. De kans is groot dat hij City-thuis mist", sprak trainer Giovanni van Bronckhorst na afloop van het duel voor de camera van FOX Sports over zijn aanvalsleider.

Feyenoord won met Michiel Kramer binnen de lijnen als vervanger van Jörgensen uiteindelijk met 2-4 in Almelo. Doelpunten van opnieuw Berghuis en Jean-Paul Boëtius hielpen de landskampioen aan een ruime voorsprong bij rust. Heracles deed na de onderbreking nog wel tweemaal wat terug, maar Sam Larsson maakte in de absolute slotfase aan alle onzekerheid uiteindelijk een eind.