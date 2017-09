‘Afsluiten bij FC Utrecht staat vast, als de mogelijkheid er nog is’

Erik Pieters hoopt zijn loopbaan af te sluiten bij FC Utrecht. De 29-jarige linkervleugelverdediger is bij Stoke City nog in het bezit van een tot halverwege 2020 doorlopend contract, maar Pieters staat hoe dan ook niet onwelwillend tegenover een terugkeer naar de club uit de Domstad.

Pieters debuteerde in 2006 in het betaald voetbal namens de Domstedelingen. "Afsluiten bij Utrecht staat vast, als de mogelijkheid er is en ze me nog steeds willen hebben", zegt hij desgevraagd in gesprek met Ziggo Sport. "Utrecht is de club die mij de kans heeft gegeven en gesteund heeft in de jeugd. Ik zou het heel mooi vinden om daar te mogen afsluiten."

De linkspoot kwam vervolgens via PSV vier jaar geleden terecht bij Stoke, waar hij een vaste waarde is. "Het liefst zou ik nog een stap willen maken", vervolgt hij. "Waar het mag zijn, daar mag het zijn. Het liefst in de Premier League, omdat het een mooie competitie is om in te spelen. Als dat niet kan, wil ik nog een financiële klapper maken. Tegen wat extra's verdienen, zegt geen enkele speler nee."