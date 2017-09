El Khayati schiet ADO Den Haag naar zege in debuutduel van Kishna

ADO Den Haag heeft de eerste zege van het seizoen binnen. Het team van trainer Fons Groenendijk zegevierde zaterdag met 1-2 over Willem II, dat zodoende nog altijd op de eerste punten van het seizoen wacht. Nasser El Khayati nam de doelpunten van de Hofstedelingen in Tilburg voor zijn rekening. Ricardo Kishna, die deze zomer op huurbasis overkwam van Lazio, kwam ruim een kwartier voor tijd in het veld bij de bezoekers.

De eerste helft was niet bepaald hoogstaand. De eerste grote kans was voor Willem II, maar de mogelijkheid was niet besteed aan Etien Velikonja. Tyronne Ebuehi ging in de fout, Velikonja nam de bal over en kon alleen op het doel af. De aanvaller treuzelde echter te lang, waarna Robert Zwinkels het gevaar onschadelijk kon mnaken.

Enkele minuten later verscheen het doelpunt aan de andere kant. Fernando Lewis beging een overtreding op Elson Hooi, waarna Dennis Higler naar de stip wees. El Khayati ging achter de bal staan en faalde niet vanaf elf meter. Willem II ontsnapte vlak voor rust aan de 0-2. Timon Wellenreuther schoof de bal zomaar in de voeten van Hooi, die de bal vervolgens echter naast het Tilburgse doel schoot.

In de tweede helft waren de ploegen aan elkaar gewaagd en was het lang wachten op een doelpunt. Een kwartier voor tijd nivelleerde het team van Erwin van de Looi de tussenstand, na een goede periode. Fran Sol schoot een voorzet van Ismail Azzaoui achter Zwinkels: 1-1. De punten gingen echter naar ADO. El Khayati kon vijf minuten voor tijd vrij oprukken en Wellenreuther met een gekruld schot verrassen: 1-2.