Moment van onachtzaamheid wordt Bayern München fataal

Bayern München heeft zaterdagavond zijn eerste competitienederlaag dit seizoen in de Bundesliga geleden. Het elftal van Carlo Ancelotti kwam door een moment van onachtzaamheid op achterstand op bezoek bij TSG Hoffenheim en ging uiteindelijk met 2-0 onderuit. Bayern laat zodoende na de koppositie over te nemen van Borussia Dortmund, dat eerder op de dag niet verder kwam dan een doelpuntloos gelijkspel bij SC Freiburg.



Bayern ging in april van dit jaar nog met 1-0 onderuit in Baden-Württemberg, maar was, met Arjen Robben op de reservebank, de bovenliggende partij in de openingsfase. Robert Lewandowski had al na zeven minuten spelen de openingstreffer op zijn voet, maar het schot van de Poolse spits trof de lat. Hoffenheim wist zich in het eerste kwart van de wedstrijd geen raad met de hevige druk, maar nam na een klein half uur spelen wel op zeer merkwaardige wijze de leiding.

De defensie van Bayern liet zich verrassen door een snelle inworp van de thuisploeg, waarna Mark Uth tussen twee verdedigers in met de buitenkant van de voet wist te scoren: 1-0. Hoffenheim maakte tot dan een zeer makke indruk, maar het doelpunt gaf de manschappen van Julian Nagelsmann vertrouwen. Uth was op slag van rust dicht bij de 2-0 met een afstandsschot. Manuel Neuer voorkwam met een uiterste krachtsinspanning echter erger leed voor Der Rekordmeister.

Luttele minuten na de onderbreking moest de Duitse doelman alsnog voor een tweede maal capituleren. Steven Zuber werd aan het werk gezet door Nadiem Amiri, waarna de buitenspeler oog had voor Uth. De ex-spits van onder meer Heracles Almelo en sc Heerenveen had zich vanuit de punt van de aanval laten uitzakken en liet Neuer vervolgens kansloos met een laag schot: 2-0. Bayern maakte daarna nog wel tevergeefs jacht op de aansluitingstreffer, maar kon een nederlaag uiteindelijk niet afwenden .