Feyenoord komt met de schrik vrij en wint in aanloop naar ‘Man City’

Feyenoord is na vier wedstrijden in de Eredivisie nog altijd foutloos. Op bezoek bij Heracles Almelo leek de landskampioen een eenvoudige avond tegemoet te gaan na een rappe 0-3 voorsprong, maar een uitstekende eerste helft werd opgevolgd door een mindere tweede. Heracles kwam terug tot 2-3 en maakte het nog spannend, maar Feyenoord trok de zege over de streep. Sam Larsson maakte in de blessuretijd zijn eerste voor Feyenoord en bepaalde de eindstand op 2-4. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst kan zich gaan voorbereiden op het Champions League-duel met Manchester City van woensdag.

Sinds mei 1986, in het verloren thuisduel met Roda JC Kerkrade (1-8), kwam Heracles niet zo snel op een 0-3 achterstand voor eigen publiek. Feyenoord was oppermachtig in de eerste helft en alleen het uitvallen van Nicolai Jörgensen vormde een smet op de overmacht. Van Bronckhorst moest zijn aanvalsleider halverwege de eerste helft naar de kant halen vanwege een hamstringblessure. De trainer, die vermoedelijk met het oog op 'Manchester City' koos voor Jerry St. Juste in plaats van Eric Botteghin, zag Feyenoord kort na de komst van Kramer op voorsprong komen.

Na een aantal kansen in de openingsfase, en een dreigend schot van Joey Pelupessy voor Heracles, was het Steven Berghuis die de ban brak. De buitenspeler kwam vanaf de rechterflank naar binnen en vond de linkerhoek met zijn fraaie schot van buiten het strafschopgebied. Knullig balverlies van Heracles op het middenveld resulteerde vervolgens in de 0-2. Karim El Ahmadi pikte de bal op en vond Kramer, die op zijn beurt de vrijstaande Berghuis bediende. Die nam de bal op de slof en zorgde met een laag schot in de rechterhoek voor zijn tweede treffer van de avond.

Het werd nog erger voor Heracles, want een van richting veranderde uithaal van Jean-Paul Boëtius betekende de 0-3. Er was geen vuiltje aan de lucht voor Feyenoord en de voorsprong bleef voor de rust onbedreigd. Na rust kwam Heracles wat beter voor de dag. Reuven Niemeijer haalde niet het maximale uit een goede kopkans en produceerde slechts een zwakke inzet, terwijl Kristoffer Peterson en Brahim Darri evenmin succesvol waren in de afronding. Aan de overzijde stuitte Berghuis op keeper Bram Castro met een hard schot in de korte hoek na een actie op de rechterflank.

Halverwege de tweede helft maakte miljoenenaankoop Sam Larsson zijn debuut voor Feyenoord als vervanger van Boëtius. Daarna kreeg Jens Toornstra de kans op zijn eerste uitdoelpunt in anderhalf jaar, maar de middenvelder schoot rakelings naast na balverlies vam Jeff Hardeveld. Kramer en Larsson slaagden er ook niet in de score op te schroeven en vervolgens was het raak aan de overzijde: Brad Jones keerde een eerste schot nog, maar in de rebound kopte Niemeijer binnen in het lege doel. Heracles was terug in de wedstrijd en kwam zelfs op 2-3, dankzij een penalty van Niemeijer na een overtreding van Kevin Diks op Peterson. Omdat Castro in blessuretijd meeging bij een corner, kon Larsson in de counter voor open doel de wedstrijd beslissen.