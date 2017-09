Onnavolgbare Dybala lijkt met Juventus klaar voor duel in Barcelona

Juventus heeft zaterdag geen fout gemaakt tegen Chievo. De regerend landskampioen van Italië boekte in eigen huis een ruime overwinning, drie dagen voor de eerste Champions League-wedstrijd in en tegen Barcelona: 3-0. Het team van trainer Massimiliano Allegri heeft na drie speeldagen nog geen enkel punt laten liggen.

Allegri opteerde voor tal van wijzigingen in de basiself, met de eerste basisplaatsen voor Wojciech Szczesny, Douglas Costa en Blaise Matuidi. Chievo won slechts één keer in de geschiedenis van Juventus en had ook zaterdag weinig in te brengen. Een eigen doelpunt in de zestiende minuut zette de thuisploeg op voorsprong. Perparim Hetemaj kopte een vrije trap van Miralem Pjanic ongelukkig achter zijn eigen doelman.

Chievo liet zich niet onbetuigd met een goede kans voor Ivan Radovanovic en een dito redding van Szczesny. Een inzet van Pjanic werd door Stefano Sorrentino op de lat getikt. Na de rust nam Juventus verder afstand, al gaf het bezoek zich niet zomaar begonnen. In de 57e minuut verscheen echter de 2-0 op het scorebord. Na voorbereidend werk van Dybala en Pjanic tekende Higuaín voor de tweede treffer.

Onder leiding van een geïnspireerde Dybala zocht Juventus naar meer doelpunten. De Argentijn was vaak onnavolgbaar, trof de paal en bepaalde uiteindelijk de eindstand. Enkele minuut voor tijd baande hij zich een weg in het strafschopgebied om via een geplaatst schot voor de 3-0 te zorgen. De assist kwam van Federico Bernardeschi, die als invaller zijn debuut voor Juventus in de Serie A maakte.