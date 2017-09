Chelsea vraagt supporters te stoppen met zingen lied voor Álvaro Morata

Bij Chelsea was men zaterdag na afloop van het gewonnen uitduel bij Leicester City weinig gelukkig met een deel van de eigen aanhang. Álvaro Morata werd door de supporters van the Blues toegezongen na een doelpunt, maar de manier waarop kon niet op de goedkeuring van zowel de spits als de club rekenen.

Morata nam de openingstreffer voor zijn rekening in de met 1-2 gewonnen wedstrijd. De Spaanse spits werd vervolgens toegezongen door een deel van zijn eigen aanhang, maar het lied dat ter gehoren werd gebracht is opgevat als antisemitisch. "Het taalgebruik in het lied is onacceptabel voor ons. Álvaro heeft de supporters verzocht het lied niet langer te zingen", aldus een woordvoerder van de club.

Zowel de spits als Chelsea vraagt de supporters daarom om per direct te stoppen met het zingen van het lied. "De club en de spelers waarderen de steun van de supporters in uitwedstrijden, maar het taalgebruik is niet te accepteren. Ik heb er met Álvaro over gesproken, hij wil niet in verband worden gebracht met het lied."