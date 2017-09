Hamstringblessure van Benzema bezorgt Real Madrid nu al hoofdbrekens

Real Madrid moet het de komende zes weken mogelijk stellen zonder Karim Benzema. De Franse spits liep zaterdag in de competitiewedstrijd tegen Levante (1-1) een hamstringblessure op en dreigt een aantal wedstrijden van de Spaanse landskampioen te moeten missen. De Spaanse topclub kan in competitieverband voorlopig nog niet beschikken over Cristiano Ronaldo, die geschorst is. Álvaro Morata werd verkocht aan Chelsea.

Benzema moest zich na bijna een half uur spelen laten vervangen nadat hij zijn rechterbeen overstrekte in een poging om een pass te controleren. Volgens Spaanse media zou hij nu meer dan een maand uitgeschakelt zijn, hoewel dit nog bevestigt moet worden. De 29-jarige aanvaller lijkt vrijwel zeker de eerste groepswedstrijd in de Champions League van komende woensdag te moeten laten schieten, als APOEL Nicosia op bezoek komt.

“Na onderzoeken die zijn uitgevoerd op Benzema in het ziekenhuis, is gebleken dat hij een spierblessure heeft opgelopen aan zijn hamstring in zijn rechterbeen”, verklaart de club in een statement. De 1-1 tegen Levante was zaterdag al het tweede puntenverlies van de Koninklijke in La Liga, nadat het twee weken geleden tegen Valencia met 2-2 gelijkspeelde. Tegen Deportivo la Coruña werd in de eerste wedstrijd van het seizoen wél gewonnen (0-3).