Balotelli maakt er weer twee bij nieuwe vernedering voor AS Monaco

Voor het tweede seizoen op rij heeft AS Monaco een 4-0 nederlaag geïncasseerd op bezoek bij OGC Nice. Net als in de vorige jaargang maakte Mario Balotelli er twee voor de thuisploeg, die na vijf wedstrijden zes punten heeft verzameld. Monaco had de voorgaande vier wedstrijden gewonnen en liep voor het eerst tegen puntverlies aan. Het was bovendien de eerste competitienederlaag na 24 wedstrijden; het ging in december 2016 voor het laatst mis tegen Olympique Lyon (1-3).

In de Derby de la Côte d'Azur liet Wesley Sneijder vanwege een enkelblessure verstek gaan. Nice miste de middenvelder niet, want de ploeg van Lucien Favre was voor eigen publiek duidelijk een maat te groot voor Monaco. Balotelli gaf na vijf minuten het startsein, door een strafschop feilloos te benutten. De spits mocht aanleggen vanaf elf meter na een overtreding van Djibril Sidibé op diezelfde Balotelli. Niet veel later werd de marge verdubbeld door Alassane Pléa, die werd gelanceerd door Allan Saint-Maximin en doelman Danijel Subasic verschalkte nadat hij het strafschopgebied in kapte.

Nice maakte indruk met het vloeiende samenspel. Monaco had geen antwoord op het voetbal van de thuisploeg en daar kon ook de pauze geen verandering in brengen. Na een uur gooide Balotelli de wedstrijd op slot, door een voorzet van Arnaud Souquet binnen te werken: de Italiaan stond volledig vrij voor het doel en hoefde alleen maar een laatste zetje te geven. Het werd enkele minuten voor tijd zelfs 4-0 door toedoen van Igniatius Ganago, waardoor Nice voor de tweede keer op rij met 4-0 won van Monaco. Een opsteker voor de bezoekers is dat ze er vorig jaar na die oorwassing in slaagden kampioen te worden.